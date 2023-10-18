Аппарат с 12 ГБ памяти и камерой 50 Мп

В Китае состоялся анонс смартфона Honor Play 8T средней ценовой категории. Это устройство с панелью IPS LCD размером 6,8 дюйма и разрешением Full HD+ при яркости экрана 850 нит. Сзади у него рельефная поверхность с переливающимися цветами. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев.

реклама

Смартфон имеет до 12 ГБ памяти LPDDR4x, ещё 8 ГБ виртуальной памяти, хранилище 256 ГБ и процессор Dimensity 6080. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, чего должно хватить на 123 часа прослушивания аудио, 10 часов игр, 55 часов работы в режиме телефонных разговоров. Мощность зарядки равна 35 Вт.

Разрешение основной задней камеры 50 Мп, рядом находится вспомогательная камера 2 Мп, а разрешение передней камеры 8 Мп. Есть два стереодинамика для получения качественного звука. Установлена система Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2. Можно сказать, что это разновидность представленного в этом же месяце в Китае смартфона Honor Play 50 Plus на чипе Dimensity 6020.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предлагаются конфигурации памяти 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Их стоимость составляет 1099 юаней и 1299 юаней. Доступны чёрный, серебристый и зелёный цветовые варианты, пишет Gizmochina.