Она избавляет от необходимости в вентиляторах и радиаторах

Компания Zotac на выставке Computex в этом году показала портативный компьютер с твердотельной технологией активного охлаждения AirJet производства Frore Systems. Это первый компьютер с системой охлаждения подобного рода. Ранее они встречались в более крупных компьютерах, но теперь чип твердотельного охлаждения может заменять традиционные вентиляторы и радиаторы.

В этой технологии твердотельный чип выбрасывает воздух благодаря вибрации мембран. Воздух выбрасывается сверху через пылезащитный кожух в вентиляционные отверстия. Дальше воздух разгоняется и попадает на медный теплораспределитель внизу чипа. Здесь он забирает тепло и выбрасывается по сторонам.

реклама

Размеры чипа AirJet Mini составляют 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, а весит он всего 9 г. Каждый подобный твердотельный чип способен отводить 5 Вт тепла, внутри компьютера таких чипов может быть несколько. Подобная масштабируемость расширяет сценарии его применения. Сейчас технология востребована среди торговых центров, медицинских учреждений, ресторанов, других коммерческих организаций.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Zotac ZBOX PI430AJ работает на процессоре Intel Core i3 с 8 ГБ памяти LPDDR5. У него есть слоты для накопителей M.2, USB Type-C, два USB 3.2 Type-A, HDMI и DisplayPort, полноразмерный порт Gigabit LAN. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Ранее называлась цена в $500, но на этот раз о стоимости не сообщается, пишет xda-developers.