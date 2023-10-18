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Компания Zotac на выставке Computex в этом году показала портативный компьютер с твердотельной технологией активного охлаждения AirJet производства Frore Systems. Это первый компьютер с системой охлаждения подобного рода. Ранее они встречались в более крупных компьютерах, но теперь чип твердотельного охлаждения может заменять традиционные вентиляторы и радиаторы.
В этой технологии твердотельный чип выбрасывает воздух благодаря вибрации мембран. Воздух выбрасывается сверху через пылезащитный кожух в вентиляционные отверстия. Дальше воздух разгоняется и попадает на медный теплораспределитель внизу чипа. Здесь он забирает тепло и выбрасывается по сторонам.
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Размеры чипа AirJet Mini составляют 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, а весит он всего 9 г. Каждый подобный твердотельный чип способен отводить 5 Вт тепла, внутри компьютера таких чипов может быть несколько. Подобная масштабируемость расширяет сценарии его применения. Сейчас технология востребована среди торговых центров, медицинских учреждений, ресторанов, других коммерческих организаций.
Zotac ZBOX PI430AJ работает на процессоре Intel Core i3 с 8 ГБ памяти LPDDR5. У него есть слоты для накопителей M.2, USB Type-C, два USB 3.2 Type-A, HDMI и DisplayPort, полноразмерный порт Gigabit LAN. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Ранее называлась цена в $500, но на этот раз о стоимости не сообщается, пишет xda-developers.