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10test
В Honor Magic Vs2 используется шарнир, изготовленный методом 3D-печати и корпус из магниевого сплава
Рынок портативных устройств, способных складываться, набирает обороты: новости уже не только о Samsung и Google, другой китайский бренд уже объявил о выходе своего уникального складного телефона

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Honor Magic Vs2 был презентован в Китае 12 октября со смелыми заявлениями от компании: это самый легкий складной смартфон на рынке, и за этими словами стоят по-настоящему интересные технологии.

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Honor Magic Vs2 весит всего 221 г, благодаря корпусу, изготовленному из аэрокосмического магниевого сплава. На большей части поверхности этого складного телефона расположен 7,92-дюймовый OLED-дисплей.

Шарнир Honor Magic Vs2, выполненный из титана, является актуальным трендом. Более того, он был создан с использованием 3D-печати, чтобы добиться намного более легкого веса и экономии времени и денег в производстве.

Технические характеристики Honor Magic Vs2 впечатляют: внешний OLED-дисплей с разрешением 2376x1060 и соотношением сторон 20:9 имеет диагональ 6,43 дюйма и поддерживает яркость до 2500 нит. Внутренний гибкий дисплей представляет собой 7,92-дюймовую OLED-панель с разрешением 2344x2156 и яркостью 1600 нит.

Среди других спецификаций Honor Magic Vs2 можно отметить процессор Snapdragon 8+ Gen 1, с двумя вариантами памяти (12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ), а также несколько мощных камер на задней панели телефона.

Модель Magic Vs2 оснащена тройной камерой: широкоугольная камера с разрешением 50 Мп, телефотокамера с разрешением 20 Мп и сверхширокоугольная камера с разрешением 12 Мп. Камера также имеет гибридный зум 40-кратного увеличения и функции, оптимизированные искусственным интеллектом.

Несмотря на свою тонкую форму, Honor Magic Vs2 оборудован емким аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой проводной зарядкой на 66 Вт. Однако, релиз Honor Magic Vs2 за пределами Китая не планируется.

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Honor Magic Vs2 доступен в различных цветовых вариантах: Midnight Black, Violet Coral и Glacier Blue. 

#samsung #google #honor magic vs2
Источник: phonearena.com
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