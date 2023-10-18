Стоимость сервиса для новых пользователей составляет $1 в год

Во вторник стало известно, что в недалёком будущем новым пользователям сервиса Twitter/X может потребоваться платить сумму $1 в год за возможность публиковать твиты, ретвиты и другие привычные действия. Сейчас этот подход тестируется при регистрации новых пользователей из Новой Зеландии и на Филиппинах через веб-сайт Twitter. Ещё им придётся указать номер телефона, который можно проверить.

Если же пользователь откажется платить, ему будет доступен только просмотр твитов. Можно будет подписываться на других пользователей, но нельзя будет писать комментарии и делать ретвиты.

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Представители Twitter утверждают, что это делается ради борьбы с надоедливыми ботами. В компании говорят, что с помощью платного тарифа стоимостью $8 в месяц уже смогли уменьшить объём спама и активность ботов.

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Естественно, пользователи Twitter подобному нововведению не рады, и трафик на платформе находится на спаде. Некоторые полагают, что введение оплаты скорее отпугнёт обычных пользователей, чем распространителей ботов, спама и дезинформации, которые могут зарабатывать на своих действиях, пишет PCMag.