Apple выпустила третью бета-версию iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 и macOS Sonoma 14.1 для разработчиков

Компания Apple выпустила обновления для своих устройств, включая новые модели iPhone 15 Pro. Версия iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 и macOS 14.1 beta 1 доступна для загрузки и установки разработчиками. Пользователи совместимых устройств могут обновить свои устройства и исправить ошибку перегрева. Однако модели iPhone, несовместимые с новым обновлением iOS 17, получили iOS 16.7.1 с улучшениями производительности и безопасности.

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Разработчики могут загрузить и установить последнюю версию iOS 17.1 и iPadOS 17.1 beta 3 на свои iPhone и iPad.

Apple также выпустила watchOS 10 beta 3 для Apple Watch. Пользователи этих устройств могут исправить проблемы, мешающие повседневной деятельности. Установка новой версии watchOS 10.1 beta 3 осуществляется через приложение Apple Watch на iPhone.

Кроме того, Apple выпустила macOS Sonoma 14.1 beta 3 вместе с iOS 17.1. Пользователи, соответствующие требованиям разработчиков, могут установить бета-сборку через раздел "Обновление ПО" в приложении "Системные настройки".

Для всех старых устройств, не совместимых с обновлением iOS 17, Apple предложила обновление iOS 16.7.1. Это обновление улучшает систему безопасности и производительность.

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