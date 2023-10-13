В одном месте буду игры для Android и iOS

В пятницу была завершена сделка между Microsoft и Activision Blizzard. Microsoft получила доступ к играм для персональных компьютеров и игровых консолей. Также теперь ей принадлежит разработчика и издатель мобильных игр, компания King.

В Microsoft полагают, что за мобильными играми будущее. Владение играми Candy Crush, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal позволит компании занимать в этом будущем не последнее место.

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Фил Спенсер в интервью сообщил, что Microsoft собирается предложить магазин приложений, конкурирующий с Apple App Store и Google Play. Об этом он говорил в интервью ещё в феврале. Теперь источники утверждают, что работа над таким магазином действительно ведётся. Тем более что Apple скоро обязана будет позволить стороннюю загрузку на iOS, в том числе и подобных магазинов. На Android магазины вроде Samsung Galaxy разрешены изначально.

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Законодательство Евросоюза требует, чтобы на мобильных устройствах Apple сторонняя установка приложений была разрешена до 6 марта будущего года. К этому моменту Microsoft хочет предложить мобильный аналог Steam с более выгодными условиями для разработчиков приложений, чем предлагает Apple. Эксклюзивный доступ к играм вроде вышеназванных может сделать этот магазин достаточно популярным, пишет Neowin.