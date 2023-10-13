Действо растянулось на 20 месяцев и завершилось сегодня.

Компания Microsoft сообщила о закрытии сделки по приобретению Activision Blizzard — 20-месячную борьбу с регуляторами редмондцы заверили с положительным для себя итогом. Чуть ранее сегодня британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) одобрило покупку Activision Blizzard компанией Microsoft.

реклама

На официальном сайте Xbox небезызвестный Фил Спенсер оставил сообщение, в котором поблагодарил игроков за терпение, очень много написал о важности включения Activision Blizzard в состав большой семьи Xbox и всё в таком духе.

Также в конце своего письма Фил Спенсер дал понять, что его команда уже сейчас занялась работой по включению избранных проектов Activision Blizzard в библиотеку Game Pass. Все подробности по расширению «платформенной географии» должны быть представлены в ближайшие месяцы.

Если кто забыл, стоимость сделки составила $68,7 миллиарда, что делает её крупнейшей в истории игровой индустрии. Изначально Microsoft заявила о желании купить Activision Blizzard в январе 2022 года, но бесконечные разбирательства с антимонопольными регуляторами затянули действие на долгие 20 месяцев.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до Бобби Котика, нынешнего главы Activision Blizzard, то он пробудет в своей должности до конца 2023 года. В письме сотрудникам топ-менеджер отметил, что об этом его попросил сам Фил Спенсер. Напомним, Diablo IV появится в Steam уже 17 октября. Хочется верить, что и другие проекты купленного издательства со временем перекочуют в магазин Valve.