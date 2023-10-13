Пользователи будут переводить на более современные сборки

В минувший вторник компания Microsoft выпустила ежемесячные обновления своих программных продуктов. Представленная два года назад первоначальная версия системы Windows 11 21H2 получила обновления безопасности в последний раз. Для пользователей этой системы наступает пора перейти на версию Windows 11 2022 года.

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Обновления перестанут получать следующие редакции:

Windows 11 Home version 21H2

Windows 11 Pro Version 21H2

Windows 11 Pro for Workstations version 21H2

Windows 11 Pro Education Version 21H2

Редакции Windows 11 Enterprise, Education, IoT Enterprise и Enterprise Multisession будут поддерживаться до 10 октября 2024 года. Это значит, что на них продолжат приходить обновления безопасности.

От пользователей никаких действий не требуется. Если Windows 11 установлена на компьютере, который отвечает системным требованиям, обновление автоматически произойдёт через центр обновления Windows. После установки обновления пользователи смогут выполнить перезагрузку в удобное для них время.

Обычно устанавливается последняя версия, в данный момент это Windows 11 22H2. В ближайшие недели будет представлена версия 23H2.

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Прекращена также поддержка Windows Server 2012 и 2012 R2, но её можно продлить за плату на следующие три года, пишет PCWorld.