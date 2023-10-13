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Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
Microsoft заявляет, что пользователям старых ПК с Windows 7 8 теперь придется заплатить за ключ Windows 11, чтобы активировать его на своем устройстве.

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Microsoft блокирует бесплатный доступ пользователей Windows 7 и 8 к обновлению до последней версии Windows 11. Многие люди смогли использовать свой старый ключ активации Windows 7 или 8 для обновления до Windows 11, и теперь компания устранила эту лазейку.

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Пользователям старых ПК с Windows теперь потребуется получить ключ Windows 11 для использования новой версии, а это означает, что им придется заплатить, чтобы получить Windows 11 для своего ПК.

Как подтвердила The Verge компания Microsoft, ключи Windows 7 теперь полностью заблокированы и не позволяют бесплатно установить Windows 11. Активация ключа необходима для регистрации вашей системы в базе данных Microsoft, и если ключ не будет принят, версия Windows, работающая в вашей системе, станет недействительной.

 Компания предупредила пользователей об этом изменении где-то в прошлом месяце, но теперь изменения вступили в силу, а это означает, что обновление Windows 11 теперь не доступно для старых пользователей Windows. Хорошей новостью является то, что у всех пользователей Windows 7 или 8, которые использовали старые ключи для активации Windows 11 для ПК, не возникнет проблем с использованием этой версии, поскольку она имеет цифровую авторизацию для запуска на указанном компьютере. 

Для всех, кто хочет использовать Windows 11 на своем компьютере, пришло время купить ключ, который обновит систему. Нет уверенности, что конкретно побудило Microsoft внести это изменение сейчас, но в некотором смысле вполне вероятно, что компания удовлетворена циклом обновления Windows 11 для старых ПК и теперь предпочитает зарабатывать деньги на своей лицензионной операционной системе. 

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#microsoft #windows #windows 11 #windows 7 #обновление windows
Источник: theverge.com
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