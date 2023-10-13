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YandexGPT 2 сдал ЕГЭ по литературе не хуже людей
Отечественный чат-бот хорошо разбирается в литературе

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Компания Яндекс рассказала, что созданный ей чат-бот YandexGPT 2 сумел сдать единый государственный экзамен по литературе. Искусственный интеллект смог превысить минимальное количество необходимых для поступления в высшее учебное заведение баллов на 15. В процессе сдачи экзамена чат-бот выполнил анализ литературного произведения и ответил на связанные с ним вопросы. Во второй части экзамена чат-бот написал сочинение на указанную тему.

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Итоговая оценка составила 55 баллов, тогда как необходимо минимум 40 для того, чтобы поступить в ВУЗ. Среднее значение у школьников по итогам 2022 года составляло 64 балла.

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Возможности подобных нейросетей оценивается при помощи теста MMLU, здесь же сравнивают между собой разные нейросети и чат-боты. Однако, этот тест не позволяет провести оценку творческих возможностей, поэтому и пришлось прибегнуть к ЕГЭ литературе. Как видим, результат оказался удовлетворительным.

#чаты-боты
Источник: ixbt.com
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