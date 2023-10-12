Аппарат работал на Android 14 с оболочкой One UI 6.0

До появления серии смартфонов Samsung Galaxy S24 остаётся несколько месяцев, но утечек данных о них уже было немало. Недавно самая дорогая из будущих моделей была протестирована в бенчмарке Geekbench.

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Речь идёт об аппарате Galaxy S24 Ultra для США с модельным номером (SM-S928U). В одноядерном тесте результат составил 2234 балла, в многоядерном 6807 баллов. Для сравнения, Galaxy S23 Ultra на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1895 и 5062 балла соответственно.

Известны также некоторые характеристики нового процессора. У него будет одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц, три Cortex-A720 3,15 ГГц, два Cortex-A720 2,96 ГГц и два Cortex-A520 2,27 ГГц. Snapdragon 8 Gen 3 анонсируют 24 октября.

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Galaxy S24 Ultra будет работать только на Snapdragon 8 Gen 3. S24 и S24+ для разных стран могут получить этот же процессор или Exynos 2400. Сейчас точная дата анонса этой линейки смартфонов неизвестна, но это произойдёт в первые месяцы будущего года, пишет Gizmochina.