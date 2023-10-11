Samsung получила еще один заказ по технологии 3 нм, на этот раз для серверного процессора

Компания Samsung Foundry получила заказ на изготовление процессора серверного класса по техпроцессу 3 нм с транзисторами типа gate-all-around (GAA) для зарубежной компании, сообщается в пресс-релизе ADTechnology, южнокорейского контрактного разработчика микросхем. В 2,5D-системе в корпусе будет использоваться 3-нм чиплет или чипсеты в сочетании с памятью HBM.

"Мы рады объявить о сотрудничестве в области 3-нм проектирования с AD Technology", - сказал Чжун Ки-Бонг, вице-президент группы развития литейного бизнеса Samsung Electronics. "Этот проект создаст хороший прецедент в программе сотрудничества между Samsung Electronics Foundry Division и нашими партнерами по экосистеме, и Samsung Electronics Foundry Division будет укреплять наше сотрудничество с партнерами, чтобы обеспечить лучшее качество для наших клиентов."

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Samsung

В "дорожной карте" Samsung есть как минимум три технологии 3-нм класса, использующие транзисторы GAA. В настоящее время компания использует свой "ранний" производственный узел SF3E для изготовления чипов для майнинга криптовалют. Однако в следующем году компания планирует выпустить технологию SF3, предназначенную для создания более совершенных систем-на-кристалле (SoC) для различных приложений, в том числе потенциально серверного класса. Кроме того, компания предлагает технологию SF3P с повышенной производительностью, которая лучше подходит для серверных процессоров.

Ни ADTechnology, ни Samsung Foundry не раскрывают, какие именно SoC они собираются разрабатывать и производить для какой компании. Также Pulsenews утверждает, что заказчик - США. Известно лишь, что он ориентирован на центры обработки данных, выполнен по 3-нм техпроцессу, использует память HBM и разрабатывается компанией, которая предпочла нанять для его реализации контрактного чип-дизайнера. Теоретически процессор может быть одним из многих чипов, ориентированных на ИИ, которые сейчас находятся в разработке. Однако с нашей стороны это лишь предположение.

"Этот 3-нм проект станет одним из крупнейших полупроводниковых продуктов в отрасли", - заявил Пак Джун-Гю, исполнительный директор AD Technology. "Опыт проектирования по нормам 3 нм и 2,5D станет существенным фактором, отличающим другие компании от AD Technology. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить нашим заказчикам наилучшие результаты проектирования".

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