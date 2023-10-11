Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Samsung будет производить 3-нм серверные процессоры для неизвестной компании
Samsung получила еще один заказ по технологии 3 нм, на этот раз для серверного процессора

реклама

Компания Samsung Foundry получила заказ на изготовление процессора серверного класса по техпроцессу 3 нм с транзисторами типа gate-all-around (GAA) для зарубежной компании, сообщается в пресс-релизе ADTechnology, южнокорейского контрактного разработчика микросхем. В 2,5D-системе в корпусе будет использоваться 3-нм чиплет или чипсеты в сочетании с памятью HBM.

"Мы рады объявить о сотрудничестве в области 3-нм проектирования с AD Technology", - сказал Чжун Ки-Бонг, вице-президент группы развития литейного бизнеса Samsung Electronics. "Этот проект создаст хороший прецедент в программе сотрудничества между Samsung Electronics Foundry Division и нашими партнерами по экосистеме, и Samsung Electronics Foundry Division будет укреплять наше сотрудничество с партнерами, чтобы обеспечить лучшее качество для наших клиентов."

реклама

Samsung

В "дорожной карте" Samsung есть как минимум три технологии 3-нм класса, использующие транзисторы GAA. В настоящее время компания использует свой "ранний" производственный узел SF3E для изготовления чипов для майнинга криптовалют. Однако в следующем году компания планирует выпустить технологию SF3, предназначенную для создания более совершенных систем-на-кристалле (SoC) для различных приложений, в том числе потенциально серверного класса. Кроме того, компания предлагает технологию SF3P с повышенной производительностью, которая лучше подходит для серверных процессоров.

Ни ADTechnology, ни Samsung Foundry не раскрывают, какие именно SoC они собираются разрабатывать и производить для какой компании. Также Pulsenews утверждает, что заказчик - США. Известно лишь, что он ориентирован на центры обработки данных, выполнен по 3-нм техпроцессу, использует память HBM и разрабатывается компанией, которая предпочла нанять для его реализации контрактного чип-дизайнера. Теоретически процессор может быть одним из многих чипов, ориентированных на ИИ, которые сейчас находятся в разработке. Однако с нашей стороны это лишь предположение.

"Этот 3-нм проект станет одним из крупнейших полупроводниковых продуктов в отрасли", - заявил Пак Джун-Гю, исполнительный директор AD Technology. "Опыт проектирования по нормам 3 нм и 2,5D станет существенным фактором, отличающим другие компании от AD Technology. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить нашим заказчикам наилучшие результаты проектирования".

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#процессор #самсунг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
4
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
1
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
14
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
6
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
5
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
1
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
13
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
+
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины
1
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Проблема перегрева в прошлом: Android 14 обновил работу смартфонов Pixel
+
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
8

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
19
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
71
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9

Сейчас обсуждают

Spambomber23
23:33
А хорошо ты сказанул это про США, смелый мальчик.
Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет «угрозу» национальной безопасности Молдавии
usr721
23:27
У России нет своих денег, возможно, россияне это когда-то вразумят.
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
usr721
23:26
Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Vorvort
23:25
Хорошо что у меня вертушки на подшипнике с магнитной левитацией - Corsair ML 120 Pro 6 штук. Продув не такой мощный, как со 140 мм, но для моей системы с 5800X+ 7900XTX Aqua + 2х360 мм медных радиатор...
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Апшеронский скакел
23:23
А ведь уже много вопросов к скакуасии по выделеным деньгам
Советник Белого дома: Украина не будет получать бесконечную помощь от США
usr721
23:23
Любой людоедский режим, особенно с ядеркой, представляет угрозу всему живому.
Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет «угрозу» национальной безопасности Молдавии
Апшеронский скакел
23:22
Ибо даже россияне к скаклам лучше относятся, чем рабовластники скакуасов
В Белом доме заявили, что военная помощь Украине не будет бесконечной
Vorvort
23:18
Топ вода - это кастом навроде D5Next + 2x360 мм медных радиатора+ 1х420 мм медный радиатор.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Vorvort
23:16
Я стал использовать это слово в статьях намного раньше тебя. 😉
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Апшеронский скакел
23:16
Как там вторая кранция поживает? Совсем скатилась на дно, без поддержки запада прямиком в каменный век. Уха-ха-ха-ха!
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем