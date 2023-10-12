Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Высокая цена, регулирование и снижение интереса сократят прибыль создателей ИИ
Сегменту генеративного ИИ предсказали возвращение с небес на землю

реклама

Про искусственный интеллект в наши дни слышно отовсюду. Интерес понемногу падает, но компании продолжают вкладывать в эту сферу миллиарды, боясь, что в противном случае конкуренты опередят их. Одна аналитическая компания считает, что в следующем году эту отрасль ждёт большое разочарование.

Фирма CCS Insight даёт прогноз на 2024 год. Согласно этому прогнозу, многие поймут, что реальный уровень технологий не соответствует шумихе.

реклама

Среди проблем указывается огромная стоимость распространения и поддержки инструментов ИИ. Например, компания OpenAI ежедневно тратит $700000 на поддержание работоспособности чат-бота ChatGPT. Для самых крупных компаний это может не являться проблемой, в отличие от остальных.

Предназначенные для работы с искусственным интеллектом дорогие видеокарты Nvidia сейчас пользуются большим спросом. На долю этого производителя приходится 70% рынка ИИ, объём которого оценивается в $150 млрд. В следующем году компания намеревается утроить объём производства для удовлетворения спроса. OpenAI и Microsoft хотят разработать собственные чипы для сокращения зависимости от сторонних производителей. Другие компании могут последовать их примеру.

Также грядёт регулирование ИИ. В Евросоюзе есть Закон об искусственном интеллекте, который может запретить лицевое распознавание и заставить разработчиков инструментов ИИ перед релизом отправлять их на рассмотрение законодателям.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики CCS Insight полагают, что занимающиеся поиском в интернете компании в следующем году начнут добавлять к созданным на основе ИИ специальные значки. Также начнутся аресты людей, которые при помощи инструментов ИИ выдают себя за других голосом или на видео, пишет Techspot.

#искусственный интеллект
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Диснеевский сериал «Локи» вызвал споры в сети из-за использования генеративного ИИ
Nvidia переходит на ежегодный выпуск продукции, чтобы сохранить лидерство в области ИИ
Искусственный интеллект будет анализировать образцы с Марса на наличие признаков жизни
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
9
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
13
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
10
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
2
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
100
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
15
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
13
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

Megagad
14:40
в свете последних событий - не только бесполезен, но и ВРЕДЕН! Ибо данное приложение СЕЙЧАС работает ТОЛЬКО через сеть! А с учётом санкций и отключение нвиди на территории России прога это вообще НИКА...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
14:39
Так это что получается, очередная перемога у ватников?
Джон Кирби: финансовые ресурсы США для помощи Украине скоро исчерпаются
Truth Seeker
14:36
Если не применит, то почему власти РФ угрожают применить ЯО, получается очередные коричневые пунктиры
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Евграф Поликарпович
14:35
это Шеша в пивняк поехал ахахахааа
Власти Литвы одобрили развёртывание мотопехотной дивизии
Джон Коннор
14:35
Это точно, хуже чем у Нвидии интерфесов нет. Точнее у Нвидии вместо интерфейса какое-то Windows 95 тридцати летней давности.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
14:33
Вместо Киева за три дня РФ в Украине на полтора года застряла, победы и близко не видно, а ты о других странах мечтаешь, тебе бы поменьше боярышника пить
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Truth Seeker
14:32
А ты свечку держал, что так громогласно заявлять? Дети тоже фашики?
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Александр
14:27
Еще год назад амеры говорили что поддержка хохлов планируется по октябрь 2023, так и выходит.
Джон Кирби: финансовые ресурсы США для помощи Украине скоро исчерпаются
Александр Непогодин
14:25
" Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/46248" недоступно это закрытая группа.
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
A_K_
14:21
Вышли из боя в разобранном виде.
Израильская военная авиация потеряла сразу 4 «Апача»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем