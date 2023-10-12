Сегменту генеративного ИИ предсказали возвращение с небес на землю

Про искусственный интеллект в наши дни слышно отовсюду. Интерес понемногу падает, но компании продолжают вкладывать в эту сферу миллиарды, боясь, что в противном случае конкуренты опередят их. Одна аналитическая компания считает, что в следующем году эту отрасль ждёт большое разочарование.

Фирма CCS Insight даёт прогноз на 2024 год. Согласно этому прогнозу, многие поймут, что реальный уровень технологий не соответствует шумихе.

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Среди проблем указывается огромная стоимость распространения и поддержки инструментов ИИ. Например, компания OpenAI ежедневно тратит $700000 на поддержание работоспособности чат-бота ChatGPT. Для самых крупных компаний это может не являться проблемой, в отличие от остальных.

Предназначенные для работы с искусственным интеллектом дорогие видеокарты Nvidia сейчас пользуются большим спросом. На долю этого производителя приходится 70% рынка ИИ, объём которого оценивается в $150 млрд. В следующем году компания намеревается утроить объём производства для удовлетворения спроса. OpenAI и Microsoft хотят разработать собственные чипы для сокращения зависимости от сторонних производителей. Другие компании могут последовать их примеру.

Также грядёт регулирование ИИ. В Евросоюзе есть Закон об искусственном интеллекте, который может запретить лицевое распознавание и заставить разработчиков инструментов ИИ перед релизом отправлять их на рассмотрение законодателям.

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Аналитики CCS Insight полагают, что занимающиеся поиском в интернете компании в следующем году начнут добавлять к созданным на основе ИИ специальные значки. Также начнутся аресты людей, которые при помощи инструментов ИИ выдают себя за других голосом или на видео, пишет Techspot.