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СтарыйДед
Microsoft анонсирует новый собственный AI-чип Athena уже в следующем месяце
Первое поколение проекта Athena может быть произведено с использованием 5-нанометрового процесса TSMC.

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В следующем месяце Microsoft объявит о создании собственного AI-чипа, который сократит зависимость от NVIDIA и обеспечит новые возможности искусственного интеллекта. Кодовое имя этого чипа - Athena, и его презентация ожидается на конференции разработчиков Ignite, проходящей с 14 по 17 ноября. Одним из важных направлений события будет интеграция искусственного интеллекта в нашу повседневную среду.

В связи с выпуском ChatGPT от компании OpenAI прошлым годом был замечен рост интереса к искусственному интеллекту и, как следствие, высокий спрос на графические процессоры NVIDIA. Bing Chat, Bing Creator и Copilot в настоящее время уже используют графические процессоры NVIDIA. Тем не менее, Microsoft теперь разрабатывает собственные чипы AI, которые позволят сэкономить средства на покупке графических процессоров NVIDIA и снизить нашу зависимость от них.

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Информация от "The Information", опубликованная ранее в этом году, свидетельствует о том, что проект Athena был запущен Microsoft в 2019 году, привлекая инвестиции 300 человек. Первое поколение чипов проекта Athena может быть изготовлено с использованием 5-нанометрового процесса TSMC. Некоторые сотрудники Microsoft и OpenAI уже получили инженерные образцы данного чипа.

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Не только Microsoft стремится создавать собственные чипы AI для обеспечения автономности своих продуктов. Такие гиганты отрасли, как Google и Amazon, также выпустили свои собственные чипы AI. Однако NVIDIA также продолжает пользоваться популярностью благодаря растущему интересу к искусственному интеллекту. Ее общий доход во втором квартале этого года составил 11,33 миллиарда долларов США.

#microsoft #искусственная нейронная сеть #athena #искусственного интеллекта
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