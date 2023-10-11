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Спрос на смартфоны iPhone 15 сокращается быстрее, чем на модели предыдущих серий
Возможно, из-за сообщений в СМИ об их проблемах

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По информации аналитиков J.P. Morgan, спрос на смартфоны линейки Apple iPhone 15 сокращается быстрее, чем на «яблочные» модели предыдущих поколений – для компании из Купертино это опасно снижением темпов роста выручки, а также уроном для репутации бренда. Особенно с учетом многочисленных сообщений в СМИ, в социальных сетях и на тематических ресурсах о различных проблемах, связанных, например, с выгоранием экрана или перегревом. Впрочем, баг с чрезмерным нагревом iPhone 15 уже был исправлен обновлением прошивки, причем без снижения производительности аппаратов – здесь стоит похвалить Apple за оперативную реакцию.

Как отмечают эксперты, даже столь сильный бренд, как Apple, не демонстрирует абсолютной устойчивости в сложных макроэкономических условиях, особенно с учетом критики со стороны профильных СМИ и обозревателей. В подобной ситуации крайне важно быстро реагировать на претензии и не оставлять их без ответа, а также грамотно выстраивать стратегию коммуникации с потребителями. С учетом финансовых, технических и человеческих ресурсов «яблочных», компания, вероятно, справится с текущими вызовами и учтет их в своей дальнейшей работе.

#apple #смартфон #iphone #мобильные устройства
Источник: 3dnews.ru
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