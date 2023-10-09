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СтарыйДед
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
Пользователи могут перетаскивать контент из любого интерфейса телефона, чтобы сохранить его на специальной станции передачи

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После выпуска новой системы Android 14 от Google, разработчики также готовятся представить новые пользовательские интерфейсы для множества устройств на базе Android. На днях блогер "Digital Chat Station" показал работающие образцы рабочего стола, боковой панели и центра управления официальной версии ColorOS 14.

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Исходя из представленного изображения, можно сказать, что дизайн рабочего стола в официальной версии ColorOS 14 остался практически неизменным. Главное нововведение – это функция, напоминающая "живое окно", которая находится в верхней части экрана справа от времени.

Говорят, что эта функция поддерживает сторонние приложения. Кнопки в центре управления имеют круглую форму по умолчанию, но пользователи могут выбрать форму, такую как ромб, квадрат, гладкий квадрат, круглый квадрат и прочие, в соответствии с их предпочтениями.

Умная боковая панель стала центром обновлений в новой системе. Она содержит практичные функции, такие как скриншоты, запись экрана, распознавание экрана, свободный перевод и фотоальбомы. Кроме этого, добавлена функция передачи контента.

Пользователи могут перетаскивать и сохранять контент с любого интерфейса на боковой панели, где можно просматривать документы, изображения и другой контент. Также в новой системе обновлена функция открытия файлов (индивидуальная версия WPS), но конкретные нововведения пока не разглашаются.

Согласно предыдущим сообщениям, компания OPPO официально объявила о плане проведения публичного бета-тестирования обновления ColorOS 14 с основой на Android 14 и начнет принимать заявки на участие в бета-версиях для старых моделей с 12 октября.

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Конференция разработчиков OPPO 2023 запланирована на 16 ноября в Шанхайском всемирном выставочном центре, где ожидается официальное представление версии ColorOS 14.

#операционные системы #операционная система #coloros #color
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