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До конца года ожидается появление планшета iPad mini 7
Также Apple работает над более крупным iPad Air

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В этом году появлялась информация, согласна которой Apple проведёт ещё одно мероприятие после анонса аппарат iPhone 15. Там ждали появления компьютеров Mac и планшетов iPad, но в итоге оказалось, что процессоры M3 представят не раньше следующего года. Из этого следует, что и новое поколение компьютеров и планшетов в этом году также ждать не стоит. Предположительно, американский производитель готовит две модели iPad Air и новый iPad mini 7.

Считается, что Apple представит iPad Pro с чипами M3. Также есть версия, что появление iPad mini 7 и iPad Air 6 в нынешнем году всё же возможно. Источники сайта 9to5mac утверждают, что iPad mini 7 анонсируют в ближайшие месяцы.

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Этот планшет может сохранить прежний дизайн, но получить более быстрый процессор. Не исключено, что этим чипом станет Apple A17 Pro, который только что вошёл в состав аппаратов iPhone 15 Pro.

Модели iPad Air фигурируют под кодовыми именами J507 и J508 для версий только с Wi-Fi и с поддержкой сотовой связи. У планшетов iPad Pro есть два варианта размеров, скоро такое разделение может произойти и с iPad Air. Это означает, что появится более крупный планшет по сравнению с нынешним.

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Новые iPad Air могут получить нынешний процессор M2 от iPad Pro. Новый iPad Pro получит чип следующего поколения M3, созданный на техпроцессе 3 нм TSMC, пишет wccftech.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
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