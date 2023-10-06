Сама компания из Купертино ситуацию пока не комментирует

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы со ссылкой на информацию портала Rozetked, в экосистеме Apple произошел масштабный сбой, связанный с регистрацией Apple ID – зарегистрировать его не получается ни в России, ни в других странах. Не удалось создать аккаунт и журналистам, решившим самостоятельно перепроверить сведения, полученные от источника. Здесь стоит отметить, что учетная запись Apple ID открывает доступ ко всем сервисам компании, включая возможность загружать приложения, музыку и фильмы из App Store и iTunes Store, проводить синхронизацию данных с облачным хранилищем, и так далее.

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Сама компания Apple ситуацию пока не комментирует, но пользователи уже успели выяснить, что ошибка не связана с регионом, номером мобильного телефона или IP-адресом пользователя – соответственно, включение VPN не помогает. Согласно предположениям экспертов, проблема может быть связана с базой данных Apple ID, но в настоящий момент эту информацию невозможно проверить – остается ждать официального комментария от компании из Купертино после устранения сбоя.