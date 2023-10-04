Отслеживание стресса и многих других показателей организма

Помимо смартфонов Pixel 8 и 8 Pro компания Google в среду анонсировала часы Pixel Watch 2. В них наблюдается заметный прирост скорости работы, автономности и числа отслеживаемых параметров организма.

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Часы сохранили прошлогодний внешний вид с выступающей вверх стеклянной поверхностью, которая стала тоньше, но не менее прочной. Корпус полностью сделан из переработанного алюминия и стал легче на 5 г, его вес 31 г.

Головка более скруглённая и лучше сочетается с тактильными ощущениями и прокруткой интерфейса вроде списка приложений. Размер часов остался 41 мм, не изменилась и система крепления ремешков. Обещана защита от воды на глубине до 50 м, также имеется рейтинг защиты IP68. Рядом с решёткой исчезло отверстие, поскольку разработчики объединили вырез для микрофона и альтиметра.





На обратной стороне можно увидеть новые датчики. Среди них датчик сердечного ритма с повышенной точностью во время энергичных упражнений благодаря нескольким точкам контакта. Светодиоды и фотодиоды занимаются измерением пульса под разными углами, давая сразу несколько оценок. Также обновлён алгоритм сердечного ритма с применением ИИ для повышения его точности.

Имеется датчик непрерывной электродермальной активности (cEDA). Он отслеживает стресс за счёт анализа пота, изменения частоты сердечных сокращений и температуры кожи. Обнаружив стресс, часы выдадут рекомендации, чтобы вы могли успокоиться.

Интерфейс приложений Fitbit переработали и улучшили отображение статистики в реальном времени. Показываются зоны сердечного ритма, можно устанавливать предел допустимой частоты сердечных сокращений при помощи голосовой и вибрационной связи. Автоматически может запускаться и останавливаться отслеживание семи видов физической активности, вроде бега и езды на велосипеде.

Работают часы на 4-ядерном процессоре, который имеет более высокую производительность в разных сценариях применения. Продолжительность работы с включенным экраном обещана в 24 часа. Зарядка теперь контактная вместо беспроводной. Зарядные устройства от Sense/2 и Versa 3/4 подойдут к этим часам, позволяя за 75 минут зарядить их на полный день работы.

Установлена система Wear OS 4 с приложением Gmail. В нём можно смотреть папку «Входящие» и старые папки, а не только уведомления. Приложение «Календарь» отображает «Расписание» с задачами Google. Ассистент Google может отвечать на вопросы о здоровье и фитнессе в приложении Fitbit. Поддерживается резервное копирование и восстановление данных, что может пригодиться при смене устройства.

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Стоимость версии часов с Wi-Fi составляет $349, с LTE $399, пишет 9to5google.