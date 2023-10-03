Анонс часов состоится уже в среду

4 октября компания Google проведёт мероприятие и представит на нём смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Там же будут анонсированы часы Pixel Watch 2 спустя год после появления модели первого поколения.

Пока же один из инсайдеров в Twitter сообщил, что на часах будет поддерживаться автоматическое отслеживание тренировок. Можно будет ставить отслеживание на паузу, запускать и останавливать. Часы сами распознают тип тренировки, отслеживание можно будет запустить и отключить нажатием на кнопку. В часах первого поколения автоматической активации отслеживания нет.

реклама

Новые часы смогут определять темп движения, сердцебиение, количество кругов при беге и т.д. Часы сами смогут понять, когда остановить отслеживание. Например, если вы сошли с велосипеда и идёте пешком, отслеживание прекращается.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В часах первого поколения приложение Fitbit умеет определять активность вроде ходьбы или бега, но часы автоматически не запускают это приложение. Новая модель часов должна работать на системе Wear OS 4 и сохранить интеграцию с Fitbit, которая принадлежит компании Google. Здесь может быть снятие электрокардиограммы, анализ уровня кислорода в крови, сна и пошаговая навигация. Показания частоты пульса будут сниматься каждую секунду. Не исключено наличие датчика температуры, пишет Phonearena.