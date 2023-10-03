Появились свежие утечки информации о новом чипе Tensor G3, который будет использоваться в предстоящих моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Хотя до официальной презентации Pixel 8 остается всего один день, многие имеют практически полную информацию о новых телефонах. После множества официальных и неофициальных анонсов о дизайне и технических характеристиках, стало известно все о чипе Tensor G3, который будет использоваться в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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Ютубер M. Brandon Lee опубликовал изображения приложения аппаратных спецификаций Device Info HW, которое, предположительно, относится к телефону Pixel 8 Pro. Если эти характеристики достоверны, то они свидетельствуют о новом подходе Google к созданию чипа, поскольку в отличие от предыдущих моделей Pixel, используется схема 1+4+4 ядра.

Чип Tensor G3 включает одно мощное ядро Cortex-X3, работающее на частоте 2,91 ГГц, четыре ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,37 ГГц и четыре малопроизводительных ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Графический процессор Mali-G715 также входит в этот чип.

Помимо этих утечек, появились первые результаты тестирования на Geekbench 6 для моделей Pixel. Результаты показывают, что одноядерная производительность составляет 1760 баллов, а многоядерная - 4442 балла. Те, кто следит за результатами Geekbench для флагманских телефонов в этом году, знают, что это хороший, но не лучший результат. Например, Sony Xperia 1 V с чипом Snapdragon 8 Gen 2 получила 1982 балла в одноядерном тесте и 5202 балла в многоядерном.

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Однако, что еще важнее, это реальный прогресс по сравнению с прошлым поколением Pixel 7. Ожидается, что на завтрашней презентации Google акцент будет сделан на возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения в чипе Tensor G3, который применяется в Pixel 8. Таким образом, достижение "немного быстрее, чем раньше" уже может быть достаточным результатом в плане производительности CPU и GPU.