Новые устройства Mac могут быть анонсированы в ближайшие дни

На протяжении многих месяцев сообщалось, что осенью появятся компьютеры Mac на процессорах Apple M3. Новая утечка данных говорит, что ждать осталось недолго. Источник сайта MacRumors утверждает, что Apple готовится внести изменения в список продаваемых в магазинах компьютеров Mac. Обычно это означает, что скоро будут представлены новые модели. Например, незадолго до анонса в нынешнем июле в список попали Mac Studio, 13-дюймовый M2 MacBook Pro и 13-дюймовый M2 MacBook Air.

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Это может означать, что новые модели будут представлены совсем скоро. Процессор M3 может принести значительный прирост производительности в и без того быстрые чипы Apple для компьютеров. Он будет производиться на техпроцессе 3 нм.

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Считается, что в октябре должны быть представлены 13-дюймовый MacBook Pro, 13-дюймовый MacBook Air и 24-дюймовый iMac. В следующем году ждут появления 16-дюймового и 14-дюймового MacBook Pro. Скорее всего, анонсированы устройства будут через пресс-релиз, без проведения мероприятия с посещением прессы, пишет Digitaltrends.