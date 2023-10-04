Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пользователи Apple iPhone 15 начали жаловаться на дефекты звука из динамиков
Хрусть-печаль, так сказать.

реклама

Едва общественность начала успокаиваться по поводу проблемы с перегревом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как ресурс 9to5Mac на страницах Reddit нашёл ветку с многочисленными жалобами покупателей смартфонов серии iPhone 15 на дефекты со звуком в динамиках. При воспроизведении музыки на громкости свыше 80% некоторые экземпляры смартфонов Apple нового поколения издавали хруст и громыхание, а у отдельных пользователей возникало ощущение, что в динамики попала вода.

реклама

Источник изображения: 9to5Mac

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проблема возникала как при воспроизведении звуков через ушной динамик, так и через «внешний». Кому-то уже удалось обменять свои смартфоны с данным дефектом на новые через сервисные центры Apple, но в ряде случаев проблеме оказались подвержены и повторно полученные экземпляры смартфонов. Компания Apple пока не высказалась на эту тему официально, и сложно сказать, какое происхождение имеет данный дефект.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
40
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
12
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
13
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
5
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
14
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
1

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
13:40
Вот только уже четвертый срок идёт) Четвёртый президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года и закончится 7 мая 2024 года. Зачем тогда обнуляли сроки в Конституции?)
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
N1ghtwish
13:39
Давно пора, единственное из-за чего приходится ходить в магазин.
В России могут разрешить онлайн-продажу алкоголя уже в 2023 году
Тruth Seеker
13:37
Этот "еврофантик" стоит больше 100 рублей, так что ещё как нужны, в отличие от деревянного)
Новое приложение для знакомств подбирает пару по характеру, анализируя лица с помощью ИИ
OgoGoLog
13:37
"Сроки президенства" Как и во многих странах. 2 срока. "надругательство над Конституцией,дабы обнулить его сроки" Ещё не было выборов, которые учитывали обнуление. А уже бульканье. Может он передумает...
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Тruth Seеker
13:36
Ты лучше видео глянь
Контраступление ВСУ выдохлось - сообщают бойцы СВО
Mur
13:34
А чё, "еврофантики" ещё кому-то нужны?
Новое приложение для знакомств подбирает пару по характеру, анализируя лица с помощью ИИ
Тruth Seеker
13:34
Факты есть, но ты их как обычно предпочитаешь не замечать. Сроки президенства Путина, надругательство над Конституцией, дабы обнулить его сроки.
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Лев корл
13:31
Не вы сами а Зеленский ваш убивает вас Впрочем и вы сами себя тоже потому что допустили это отребье к власти
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
OgoGoLog
13:31
"это подтверждает" Факты будут или опять бульканье?
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Тruth Seеker
13:30
Так это ватники не могут жить без крепкой руки хозяина в одном месте, 20-е президенство Путина это подтверждает. Ну и ватники постоянно поднимают темы про хозяина, что опять же показывает их образ мыш...
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем