Хрусть-печаль, так сказать.

Едва общественность начала успокаиваться по поводу проблемы с перегревом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как ресурс 9to5Mac на страницах Reddit нашёл ветку с многочисленными жалобами покупателей смартфонов серии iPhone 15 на дефекты со звуком в динамиках. При воспроизведении музыки на громкости свыше 80% некоторые экземпляры смартфонов Apple нового поколения издавали хруст и громыхание, а у отдельных пользователей возникало ощущение, что в динамики попала вода.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Проблема возникала как при воспроизведении звуков через ушной динамик, так и через «внешний». Кому-то уже удалось обменять свои смартфоны с данным дефектом на новые через сервисные центры Apple, но в ряде случаев проблеме оказались подвержены и повторно полученные экземпляры смартфонов. Компания Apple пока не высказалась на эту тему официально, и сложно сказать, какое происхождение имеет данный дефект.