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Анонсирован смартфон Samsung Galaxy S23 Fan Edition на Snapdragon 8 Gen 1
Экран Dynamic AMOLED 2X и защита IP68

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Помимо планшетов, компания Samsung несколько часов назад представила новое поколение смартфонов Fan Edition. Galaxy S23 FE обладает экраном Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,4 дюйма. У корпуса есть защита от воды и пыли IP68, сделан он из переработанных материалов, как и коробка. По внешнему виду смартфон похож на полноценные Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus.

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Разрешение основной камеры здесь 50 Мп, есть сверхширокоугольная 12 Мп и телеобъектив 8 Мп с 3-кратным оптическим углом. Разрешение передней камеры 10 Мп. Функция под названием Nightography призвана улучшить качество селфи и портретных снимков, а VDIS приносит цифровую стабилизацию при съёмке видео. В профессиональном режиме съёмки можно менять выдержку, диафрагму и ISO.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, который был представлен почти два года назад. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Мощность зарядки 25 Вт позволяет зарядить аппарат от 0 до 50% за 30 минут.

Предлагаются версии с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ, цена стартует от $599, сообщает Digitaltrends.

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#смартфоны #samsung
Источник: digitaltrends.com
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