Радикальных изменений можно не ждать

На этой неделе в интернете появились изображения выходящих в следующем году флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. В частности, речь идёт о самой дорогостоящей модели Galaxy S24 Ultra, изображением которой поделился известный инсайдер Onleaks. Познакомиться с внешним видом устройства можно со всех сторон. До анонса и начала продаж этих аппаратов остаётся ещё несколько месяцев, но слухов о них становится всё больше. Считается, что аппарат могут поступить на прилавки магазинов в январе, а не в феврале, как обычно.

Galaxy S24 Ultra имеет уже привычный внешний вид. Это означает плоскую рамку и три вертикально расположенных объектива, а также ещё один вспомогательный сенсор и светодиодную вспышку рядом. Над вспышкой располагается пятой компонент. Аппарат может стать немного короче и при этом шире, его размеры составляют 162,3 x 79 x 8,7 мм. Рамка должна быть из титана, как на iPhone 15 Pro. В результате устройство может быть легче на 1 г и его вес составит 233 г.

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На правой стороне корпуса находятся кнопки питания и громкости. На нижнем краю располагается разъём USB-C, динамик и отсек для стилуса S-Pen. Справа находится сверхширокополосная антенна.

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Сохранится размер экрана 6,8 дюймов с отверстием по центру. Рамки должны стать чуть более узкими. Предположительно, разрешение дисплея составит WQHD+, пишет Gizmochina.