Джонатан Тинтер недавно рассказал суду, что компания пыталась обратиться за помощью к южнокорейскому гиганту

Некоторые топ-менеджеры Microsoft и Apple были вызваны для дачи показаний в рамках антимонопольного разбирательства, проводимого Министерством юстиции США против Google. Правительство США обвиняет Google в злоупотреблении монополией на поиск с целью ослабления конкуренции. В ходе судебного разбирательства руководители компаний поделились некоторыми интересными подробностями о взаимоотношениях этих компаний и не только. Вице-президент Microsoft Джонатан Тинтер недавно рассказал суду, что компания пыталась обратиться за помощью к южнокорейскому гиганту Samsung в борьбе с Apple и Google, но не получила существенной помощи.

Согласно сообщению Bloomberg, цитирующему Тинтера, Microsoft пыталась убедить Samsung Electronics использовать ее поисковую систему Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих смартфонах. "Даже если бы экономическая выгода от сотрудничества с Microsoft была выше, они бы не ушли от Google", - сказал Тинтер о Samsung.

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фото: theroco.com

Тинтер хотел, чтобы Bing был поисковой системой по умолчанию на телефонах Samsung

По словам Тинтера, в течение нескольких лет он убеждал руководство Samsung по крайней мере позволить Microsoft сделать заявку на поиск по умолчанию в телефонах компании, ссылаясь на пример Apple. Microsoft, по сути, хотела, чтобы Samsung заменила Google на Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих телефонах.

Даже если "мы не выигрывали, мы помогали Apple выиграть больше денег и стоили Google больше денег", - сказал Тинтер. Но руководители Samsung сказали: "Джон, оно того не стоит. Мы не хотим идти по этому пути".

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Позже, в декабре 2019 года, в электронном письме, показанном в суде, Тинтер призвал генерального директора Microsoft Сатью Наделлу перестать давить на тогдашнего президента Samsung Донг-Джина Коха, известного как DJ, с целью изменить поиск по умолчанию. "Я получил довольно откровенный отзыв от команды Samsung о том, что DJ явно услышал ваше желание сделать что-то здесь, но они не хотят делать большой шаг из-за партнерства с Google, однако DJ слишком вежлив, чтобы сказать "нет", - написал Тинтер в электронном письме.