Она сможет конкурировать с ChromeOS на хромбуках

Неоднократно появлялась информация о том, что Microsoft занята разработкой операционной системы Windows 12 на смену нынешней Windows 11. Однако, этим компания ограничиваться не собирается и готовит веб-версию новой системы. Об этом рассказал специализирующийся на делах Windows сайт WindowsLatest со ссылкой на близкие к компании источники.

Облачный вариант Windows 12 по своему принципу функционирования будет напоминать систему Google ChromeOS. Последняя применяется главным образом на компьютерах и ноутбуках для образовательных учреждений. Отличительной чертой этих устройств является низкая стоимость и не слишком высокие аппаратные характеристики.

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Облачная версия Windows 12 не должна заменить классический вариант системы для большинства настольных персональных компьютеров. Microsoft постарается сделать современную и облегчённую версию операционной системы на основе модулей, чтобы она быстро работала на не самых производительных устройствах.

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В компании ведётся формирование группы разработчиков системы Windows будущего поколения. В интернете уже были замечены списки вакансий. Ожидается, что система Windows следующего поколения будет представлена в 2024 году. Основой облачного варианта Windows 12 будет браузер Edge и система искусственного интеллекта.