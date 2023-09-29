До сегодняшнего дня это ещё действительно можно было сделать.

Компания Microsoft больше не оставила никаких вариантов для пользователей старых компьютеров, которые хотели обновиться до операционных систем Windows 10 и Windows 11. Отныне все обладатели лицензионных копий Windows 7 или Windows 8 вынуждены будут покупать новую лицензию для перехода на Windows 10 или 11.

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В своём официальном блоге редмондцы уточнили, что предложение с бесплатным обновлением до Windows 10 и 11 закончилось ещё 26 июля 2016 года. А способы получения бесплатного обновления Windows 7/8 до Windows 10 или 11 теперь тоже заблокированы. Зато у пользователей Windows 10 до сих пор осталась возможность бесплатно обновиться до Windows 11.

Microsoft также оставляла владельцам старых версий Windows, использующих функции операционной системы, предназначенные для людей с ограниченными возможностями («Экранный диктор», например), функцию апдейта до Windows 10 до конца 2017 года. У остальных пользователей опция действовала только до конца июля 2016-го.

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Возможность апдейта с Windows 7 аж до Windows 11 действительно действовала до недавнего времени. Пользователи могли установить Windows 11 на свой компьютер и активировать её Retail-ключом Windows 7, но редмондцы убрали эту лазейку. Теперь только покупка нового ключа поможет вам насладиться всеми прелестями и преимуществами свежей версии операционной системы.