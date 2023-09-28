Обновление дизайна и характеристик по сравнению с нынешней моделью будет значительным

В 2025 году от компании Apple ждут смартфона iPhone SE 4. Этот аппарат должен прийти на смену представленному в прошлом году iPhone SE третьего поколения. Многочисленные слухи уже неоднократно говорили, что новый аппарат получит значительные изменения по сравнению с предшественником. Информация от MacRumors подтверждает будущие функциональные возможности и изменения во внешнем виде. В результате аппарат Apple средней ценовой категории должен начать выглядеть как подобает современному мобильному устройству.

Внутри компании аппарат сейчас фигурирует под кодовым именем Ghost. В сравнении с нынешней моделью его внешний вид должен быть изменён. Дизайн возьмут от стандартной модели iPhone 14. Устройство станет длиннее и получит вырез наверху экрана. Здесь будет лицевое распознавание Face ID вместо кнопки Home с датчиком Touch ID в нём, что является давно привычным для смартфонов Apple.

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Для тестирования применяются и внутренние параметры iPhone 14. Главными изменениями по сравнению с ним будут разъём USB-C и кнопка действия, как на нынешних iPhone 15.

Ещё может быть значительно обновлена задняя камера. Вместо камеры 12 Мп должна появиться камера 48 Мп. Что касается экрана, вместо LCD может использоваться панель OLED.

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Ещё сообщается, что Apple тестирует собственный модем 5G с кодовым именем Sinope. Именно iPhone SE 4 мог стать первым с модемом собственного производства Apple, но теперь компания подписала соглашение с Qualcomm о приобретении её модемов 5G до 2026 года, пишет xda-developers.