Эксперт с канала JerryRigEverything провел тесты на прочность для iPhone 15 и iPhone 15 Plus, выяснив, что несмотря на различие материалов (алюминий против титана), оба устройства показали выдающуюся устойчивость к физическим воздействиям.

Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything провел серию тестов на прочность с последними моделями iPhone - 15 и 15 Plus. Основной фокус был на различиях в материалах корпуса: алюминиевый корпус у iPhone 15 и титановый у iPhone 15 Plus.

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Тестирование началось с проверки прочности переднего стекла iPhone 15. Результаты были впечатляющими: экран устоял перед попытками поцарапать его, оставив всего несколько едва заметных отметин. Это доказывает его превосходство в устойчивости к царапинам по сравнению со многими Android-смартфонами на рынке.

Тем не менее, боковые алюминиевые рамки iPhone 15 оказались менее устойчивыми к повреждениям. Они легко царапались от обычного ножа, что может вызвать определенные опасения среди пользователей. Но задняя панель и блок камер смартфона успешно противостояли всем попыткам повреждения, включая тест с огнем и попытки сломать устройство надвое.

Титановый iPhone 15 Plus также успешно прошел все тесты, включая тест на изгиб. Ни одно из устройств не показало значительных повреждений или уязвимостей при попытке согнуть их вручную.

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Несмотря на различия в материалах корпуса, оба телефона показали высокую степень прочности. В то время как алюминиевые рамки iPhone 15 могут быть менее устойчивыми к повреждениям по сравнению с титановыми рамками iPhone 15 Plus, оба устройства были спроектированы так, чтобы выдерживать повседневное использование и различные виды воздействия. Это демонстрирует обязательство Apple к качеству и долговечности своих продуктов, независимо от выбранного материала корпуса.