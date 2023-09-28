Snapdragon XR2 Gen 2 для Quest 3 и Snapdragon AR1 Gen 1 для очков Ray-Ban

Компания Qualcomm представила два очередных мобильных процессора семейства Snapdragon. Они предназначаются для наголовных устройств следующего поколения и умных очков. Snapdragon XR2 Gen 2 из этих двух чипов является более мощным. Его графическая производительность выросла в 2,5 раз, обработка алгоритмов искусственного интеллекта до 8 раз. Предлагается оптимизация для использования с устройствами смешанной реальности с экранами с разрешением до 3000 x 3000 на каждый глаз. Это даст возможность получать более детализированные текстуры и повышенную частоту кадров.

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Работая в устройствах с возможностью переключения между виртуальной и дополненной реальностью, XR2 Gen 2 будет переходить на полноцветный режим меньше чем за 12 миллисекунд. Поддерживаются устройства не менее чем с 10 камерами, беспроводная связь до Wi-Fi 7. Энергоэффективность графического процессора увеличилась на 50%.

Для более лёгких устройств вроде умных очков предлагается процессор Snapdragon AR1 Gen 1 с улучшенной обработкой алгоритмов искусственного интеллекта, продвинутым шумо- и эхоподавлением, двумя чипами обработки изображений. Поддерживаются устройства с разрешением камер до 12 Мп для фото и 6 Мп для видео, а также с восемью микрофонами для обеспечения пространственного звука.

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Эти чипы появятся в устройствах Quest 3 и Ray-Ban, которые будут выпущены в октябре. В следующем году будут представлены устройства и других производителей, пишет Engadget.