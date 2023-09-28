В гарнитуре Quest 3 можно переключаться между VR и MR лишь одним нажатием кнопки на самом устройстве.

Вчера поздно вечером состоялась пресс-конференция от компании Meta. По сравнению с относительно тихой конференцией разработчиков Meta Connect в предыдущие годы, эта конференция была довольно шокирующей.

Первым, что было представлено на сцене, стали Quest 3, анонсированные в июне этого года. После трех месяцев ожидания наконец-то стали известны подробности. Мощные функции очков второго поколения также заставили зрителей удивиться во время демонстрации.

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В прошлом году продажи Meta Quest Pro с завышенной ценой были удручающими. В июне Apple установила новый стандарт для VR-индустрии с Vision Pro.

Теперь Meta была вынуждена что-то сделать – она должна придумать что-то, чтобы доказать, что для нее еще есть место в мире виртуальной реальности. И поэтому они пришли к выводу, что MR+AI + умные очки, за этой комбинацией будущее. Создание этих умных очков является высшей ступенью развития технологии. Они объединяют искусственный интеллект и гарнитуру, Наконец-то решив аппаратную проблему. Quest 3 будут официально запущены 10 октября, и уже открыты предварительные заказы. Стоимость версии на 128 ГБ начинается от 499,99 долларов США, а версия на 512 ГБ — 649,99 долларов США. При этом Quest 3 не требует ничего, кроме внешнего аккумулятора.

VR может мгновенно перенести в фантастический мир, нарушающий законы физики. Что дает нам MR, так он связан с физическим миром. В Quest 3 можно переключаться между VR и MR по своему желанию. И, просто дважды щелкнув боковую часть Quest 3, плавно переключается между виртуальной реальностью и гибридной средой MR, выбирая, полностью ли погрузиться в сцену или наложить виртуальные элементы на окружающую физическую среду.

Визуальное разрешение новых очков на 30% выше, чем у Quest 2, а звуковой диапазон увеличен на 40%. Также они тоньше Quest 2 и имеют более сбалансированный вес, что предоставляет максимальный комфорт.

В них можно: играть на виртуальном пианино на нашем журнальном столике, играть с масштабным лего, играть в игры с друзьями, также можно открыть дверь в гостиной и попасть в другой мир, а можно смотреть НБА дома с друзьями, которые находятся далеко.

По сравнению с Quest 2, Quest 3 имеет более чем в 10 раз больше высококачественных полноцветных сквозных пикселей, что позволяет сохранять физическую среду в пределах нашей прямой видимости.

В своей квартире можно разместить любой предмет виртуальной реальности. Например, на стене с фотографиями в комнате можно повесить анимированную фотографию, на которой ты занимаешься серфингом.

Quest 3 — первое в мире устройство, использующее новую платформу Snapdragon XR2 Gen 2, разработанную в сотрудничестве с Meta и Snapdragon. Его графическая вычислительная мощность вдвое выше, чем у Quest 2. Кроме того, это также первый случай, когда Qualcomm имеет встроенные системы обнаружения функций и отслеживания 6DoF в чипе гарнитуры виртуальной реальности. Они позволяют гарнитурам, таким как Quest 3, переносить одну из «наиболее интенсивных» задач на выделенный чип, не только позволяя пользователям всегда сохранять ориентацию в 3D-среде, но и снижая энергопотребление и задержку более чем вдвое.

Говоря о задержке, Qualcomm заявляет, что гарнитура теперь может воспроизводить полноцветное сквозное видео со средней задержкой всего 12 миллисекунд — так же быстро, как и специальный чип Apple Vision Pro R1.

Quest 3 также имеет молниеносное время загрузки и невероятную детализацию высокого разрешения для захватывающего игрового процесса.

В Quest 3 Meta использует современные дисплеи и оптику. По сравнению с Quest 2, дисплей Quest 3 с разрешением 4K+ Infinity обеспечивает прирост разрешения почти на 30%. При разрешении 25 пикселей на градус и 1218 пикселей на дюйм Quest 3 обеспечивает лучшее разрешение во всей серии Quest. Это также делает визуальные эффекты Quest 3 настолько зрелищными, что после их включения хочется просто протянуть руку и прикоснуться к окружающему миру.

Кроме того, благодаря поддержке технологии Pancake нового поколения Quest 3 не только на 40% тоньше Quest 2 в оптическом разделе, но и не влияет на визуальное погружение.

По комфорту Quest 3 также улучшен по сравнению с Quest 2. Поскольку форма тоньше, посадку можно настроить, а распределение веса более сбалансировано, можно получать максимально комфортные ощущения во время игр. Также будут запущены игры для Xbox, в которые можно играть, а сам Xbox Cloud Gaming будет запущен в Quest 3 в декабре, что откроет доступ к более чем 100 играм. К ним относятся Minecraft, Roblox, Rumble, XTADIU и т. д. Ежемесячная стоимость подписки составляет около 16,99 долларов США.

А в дополнение ко всему вышеперечисленному, с Quest в будущем можно будет работать в виртуальном мире.

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