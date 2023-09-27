Программа обмена сообщениями Google пользуется большим спросом по всему миру

Ранее известная под названием Android Messages, программа Google Messages является одной из наиболее часто используемых для передачи СМС, MMS и RCS. Приложение отличается простым интерфейсом и полезной функциональностью. Его можно привязать к веб-клиенту на компьютерах, позволяя получать и отправлять сообщения на ПК, планшетах, хромбуках, компьютерах Mac.

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В магазине Google Play не показывается точное число скачиваний, а только преодоление отметок вроде 1 млн, 5 млн, 10 млн загрузок. Весной 2020 года Google Messages была скачана миллиард раз. При этом программа не была предустановлена на большинство Android-устройств, за исключением Google Pixel.

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В 2020 году Samsung стала устанавливать эту программу на своих аппаратах для работы с СМС по умолчанию. Популярность смартфонов южнокорейского производителя могла поспособствовать распространению этого приложения, пишет 9to5google.