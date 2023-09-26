Небольшое энергопотребление и скорость 7,5 Гбит/с

Компания Samsung представила новые модули памяти LPCAMM. Они способны достигать скорости передачи данных 7,5 Гбит/с с одновременным сокращением энергопотребления и занимаемого места. Это может пригодиться в ноутбуках и других компактных компьютерах. LPCAMM означает Low-Power Compression Attached Memory Module, модуль памяти с низким энергопотреблением и сжатием. Применяется тип памяти LPDDR5x.

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Samsung рассчитывает на использование этой памяти как в обычных компьютерах и ноутбуках, так и в дата-центрах. Компания сообщает, что память LPCAMM лишена недостатков LPDDR и So-DIMM. Модули съёмные и при этом компактные, занимая на 60% меньше места по сравнению с So-DIMM. Производительность выросла на 50%, а энергоэффективность на 70%.

Энергосбережение делает память LPDDR актуальной для серверов, давая возможность сократить совокупную стоимость их эксплуатации. Однако, если возникает необходимость менять память, приходится менять и всю материнскую плату. В этом смысле LPCAMM обойдётся дешевле.

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До конца года новые модули памяти будут тестироваться крупными заказчиками. Коммерческое распространение запланировано на будущий год, пишет wccftech.