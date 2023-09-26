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Планшеты Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+ получат стандарт защиты IP68
У них будет корпус из металла и крупные батареи

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Компания Samsung собирается в ближайшее время представить планшеты Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. Они будут представлены наряду с наушниками Galaxy Buds FE и смартфонами S23 FE.

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Один из этих планшетов больше другого. Tab S9 FE обладает экраном LCD размером 10,9 дюйма с разрешением 2304 x 1440. Это чуть меньше по сравнению с обычным Galaxy Tab S9. Вторая модель имеет экран 12,4 дюйма с разрешением 2560 x 1600.

Внутри находится 8-ядерный процессор Exynos, подробности о котором пока не сообщаются. Стандартные планшеты Galaxy Tab S9 работают на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Первый планшет будет предлагаться с конфигурациями 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, S9 FE+ с конфигурациями 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Ёмкость батареи в первом случае составит 8000 мАч, во втором 10090 мАч. Передняя камера станет 8 Мп вместо 12 Мп на Galaxy Tab S9.

Корпуса обоих планшетов будут выполнены из металла. Это позволяет им иметь рейтинг защиты от воды и пыли IP68.

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Стоимость устройств составит от 529 и 699 евро. Во вторник стало известно, что смартфоны Galaxy S9 FE будут анонсированы 4 октября. Планшеты могут быть представлены тогда же, пишет 9to5google.

#samsung #планшеты
Источник: 9to5google.com
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