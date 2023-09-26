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Google попросили удалить с пользовательских устройств установленные приложения
Испанская футбольная лига борется с пиратством

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Как и любая крупная футбольная лига в Европе, испанская LaLiga теряет деньги на пиратских трансляциях. Чтобы этого не происходило, организация хочет пойти на жёсткие методы, потребовав от Google удалять приложения для трансляций с пользовательских устройств.

Такое предложение внёс президент LaLiga Хавьер Тебас. По его словам, испанская футбольная лига уже приняла участие в недавнем устранении 58 приложений для пиратских трансляций футбола.

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Представители испанских властей говорят, что в прошлом году объём пиратских трансляций в Европе вырос на 3,3%. Чаще всего используются сервисы потоковых трансляций IPTV.

Удалённые 58 приложений были скачаны 4 млн раз, из них 1,1 млн раз в Испании. 800 тысяч раз они были скачаны на Android-устройства. LaLiga распознаёт свыше 46000 IP-адресов со всего мира с пиратскими трансляциями в прямом эфире.

Как именно были устранены 58 пиратских приложений в первые недели очередного чемпионата Испании по футболу, не сообщается. Наверняка речь идёт о простом удалении из магазина приложений Google. Однако, организация хочет большего, а именно удаления уже установленных приложений с устройств пользователей. Что на это ответила Google, не сообщается, пишет Techspot.

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#google #пиратство
Источник: techspot.com
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