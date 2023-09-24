Это обнаружили несколько независимых обозревателей

Два смартфона iPhone 15 Pro благодаря процессорам нового поколения A17 Pro производства компании TSMC являются наиболее мощными мобильными устройствами. Как оказалось, такая мощность даётся не даром. Имеются сведения, что эти процессоры перегреваются даже при стандартных нагрузках. Этот чип первый у Apple на техпроцессе 3 нм. Это позволило увеличить скорость работы, но платой за это стал высокий уровень нагрева. Инсайдер Revegnus ещё в марте писал в Твиттере, что у TSMC есть проблемы с техпроцессом 3 нм. Из-за этого Apple могла снизить стандарты качества годных чипов.

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Тепловая карта iPhone 15 Pro показывает самые высокие температуры в районе процессора. Они достигают 48°.

На одном из YouTube-каналов считают, что Apple подняла мощность этого чипа для получения требуемых результатов тестирования. Это может стать причиной уменьшения продолжительности работы устройств и повышенного нагрева.

Быстрый нагрев уменьшает скорость работы смартфона и может привести к более быстрому выходу из строю внутренних компонентов. К тому же высокая температура может стать причиной ожога первой степени, тем более что на аппарате нет системы охлаждения. На другом YouTube-канале сообщили, что всего после 2 минут работы аппарат стал медленнее на четверть, а после 20 минут графическая производительность сократилось на 34%. Однако, даже оставшегося должно быть достаточно большинству пользователей.

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Возможно, думающим о покупке этого устройства стоит подождать появления большего числа обзоров и отзывов от владельцев, пишет Gizmochina.