Многие довольные пользователи iPhone жалуются на пыль в камере, а другие страдают от царапин и смещения экрана

Новейшие модели iPhone 15 Pro от Apple дополнены уникальным титановым покрытием, который не только превосходит нержавеющую сталь в прочности, но и легче нее. Несмотря на наличие этих качеств, пользователи встречают неприятные сюрпризы уже сразу из коробки. Согласно сообщениям, некоторые счастливчики жалуются на наличие пыли в камере iPhone 15 Pro, в то время как другие сталкиваются с царапинами и смещением экрана.

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Пользователи, получившие свои iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max 22 сентября, сообщают о проблемах с качеством устройств. Было замечено, что моментальное прикосновение к iPhone 15 Pro даже временно изменяет его цвет, что Apple признает. Компания советует пользователям надевать чехлы на устройства и очищать их мягкой влажной тканью. Но многие сообщают о разнообразных дефектах, таких как царапины, смещение экрана и наличие пыли в камере iPhone 15 Pro.

Жалобу на наличие пыли в камере iPhone 15 Pro опубликовал пользователь под псевдонимом Majin Bu на сайте X. Оказывается, пыль находится внутри объектива камеры, и его очистка невозможна. Учитывая цену свыше 1000 долларов США за устройство, ожидается, что пользователи воспримут применение низкого уровня стандартов как неприемлемое поведение со стороны Apple.

Кроме проблемы с проникновением пыли в объектив камеры iPhone 15 Pro, пользователи также сталкиваются со смещением экрана устройства. Это может негативно сказаться на долгосрочной прочности устройства, нарушая его структурную целостность. Кроме того, пользователи сообщают о появлении царапин на рамке и экране iPhone 15 Pro.

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Несомненно, качество всегда было ассоциировано с продукцией Apple. Ведь компания всегда уделяет внимание деталям. Однако в этом году стандарты качества, кажется, несколько снизились по сравнению с прошлым.