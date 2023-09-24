Они говорит о возможности перегрева

Среди новшеств недавно представленных смартфонов серии iPhone 15 наиболее заметным является появление разъёма USB-C. Этот интерфейс распространён во всех мобильных устройствах, компьютерах и ноутбуках. Аппараты iPhone оставались последними, где его не было. Теперь пользователи надеются, что одного кабеля им хватит для подключения многочисленных устройств с целью зарядки и передачи данных.

Однако, в Китае магазины предостерегают пользователей от применения кабелей от их Android-устройств. Они говорят о потенциальной опасности перегрева.

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В одном из магазинов говорят о разнице в расположении контактов. В частности, имеются отличия в зазоре между однорядным 9-контактным и однорядным 11-контактным разъёмами. Другие магазины выпустили аналогичные предупреждения.

Некоторые полагают, что на самом деле речь идёт о желании Apple продавать больше официальных кабелей. Как всегда, цены на продукцию Apple выше, чем у конкурирующих производителей.

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Сама компания никаких официальных заявлений по этому вопросу не делала. Таким образом, несмотря на универсальность интерфейса USB-C, могут возникнуть сомнения по поводу совместимости кабелей для него, пишет Gizmochina.