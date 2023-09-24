Первые покупатели iPhone 15 столкнулись с технической проблемой, препятствующей переносу данных со старых устройств во время настройки.

Недавно выпущенный iPhone 15 привлек к себе внимание не только благодаря новшествам, но и из-за технической проблемы, с которой столкнулись первые покупатели. Ошибка в системе не позволяет успешно завершить процесс настройки нового устройства при попытке переноса данных со старого iPhone. Компания Apple подтвердила, что проблема связана с операционной системой iOS 17, предустановленной на iPhone 15.

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При попытке переноса данных с предыдущего устройства, iPhone 15 может зависнуть на экране с логотипом Apple, что делает невозможным завершение процесса настройки. В ответ на возникшую проблему, Apple выпустила обновление iOS 17.0.2, специально для модели iPhone 15, чтобы устранить данную ошибку.

Идеальный сценарий предполагает, что во время первоначальной настройки пользователь получит уведомление о доступном обновлении до iOS 17.0.2 перед началом процесса переноса данных. Однако, некоторые пользователи сообщают, что такое уведомление не появляется.

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Если iPhone 15 зависает в процессе настройки, существует два способа решения проблемы. Первый вариант включает подключение iPhone 15 к компьютеру с использованием кабеля, запуск режима восстановления и выбор опции «Восстановить» в приложении Finder или iTunes. Альтернативный вариант предлагает настроить iPhone 15 как новое устройство без переноса данных, обновить систему до iOS 17.0.2, а затем повторить процесс настройки с возможностью переноса данных со старого устройства.