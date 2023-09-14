По словам вице-президента их появление стоит ожидать одновременно с мобильными телефонами серии X100.

Сегодня днем инсайдер @digitchat.com на своей странице в социальной сети поделился некоторой информацией о конфигурации новых умных часов vivo — vivo WATCH 3.

Данный пользователь утверждает, что vivo WATCH 3 будут поддерживать независимые функции связи 4G LTE, будут оснащены круглым OLED-циферблатом, а также у них появится функция «настольного питомца». Данная функция будет поддерживаться на внешнем экране смартфона модели vivo X Flip и обеспечит дополнительную поддержку для сторонних приложений.

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Что касается других функций, часы будут поддерживать функции мониторинга здоровья во время занятий спортом. Они смогут сладить за частотой сердечных сокращений, уровнем кислорода в крови и т. д. Также они будут подключены к многотерминальному глубокому соединению системы Origin OS 4.0.

Ранее уже были опубликованы некоторые данные о системе Origin OS 4.0, также от этого пользователя. В середине августа этого года он сообщал, что представление этой системы ориентировочно запланировано на октябрь, и «вероятно» новые функции включают в себя большие модели искусственного интеллекта, супертерминалы, суперпроцессы и т. д.

Что касается даты выпуска, инсайдер сообщил, что ожидается, что vivo WATCH 3 дебютирует вместе с серией мобильных телефонов X100. Не так давно, вице-президент бренда vivo и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукта, сообщил на своей страничке в сети, что после Азиатских игр серия X100 и серия iQOO12 станут всё ближе к релизу.