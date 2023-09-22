Ей можно будет пользоваться на Windows, хромбуках, Mac и Linux

Компания Google выпустила обновление Android 14 QPR1 Beta 1 для устройств Pixel, исправляя ошибки и предлагает новые функциональные возможности. В частности, пользователям компьютеров предлагается применять смартфоны в качестве веб-камер. Все модели Pixel, кроме Pixel Fold, можно будет подключить к компьютеру и использовать как веб-камеру.

Google постаралась сделать этот процесс максимально простым. Не нужно устанавливать никаких приложений, достаточно только кабеля USB. По беспроводной сети данная функция не работает, в отличие от конкурирующей Apple Continuity Camera.

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Предложение Google задействует стандарт USB Video Class (или UVC). Именно он и приносит поддержку разных платформ. Смартфоны могут предложить камеру с разрешением выше по сравнению с обычными веб-камерами. К тому же можно будет использовать камеру с разных ракурсов.

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Когда эта версия Android появится на других устройствах, их также можно будет использовать в качестве веб-камеры, если их камера отвечает требованиям. Финальная версия Android 14 ожидается 4 октября, когда будут анонсированы смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, пишет xda-developers.