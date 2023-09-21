Компания iFixit представила комплект для ремонта Google Pixel Fold, включая оригинальные детали и инструменты, а также подробные руководства для самостоятельного ремонта устройства.

Компания iFixit, широко известная своими руководствами по ремонту, представила комплект для ремонта Google Pixel Fold.

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В ассортимент входят оригинальные детали, такие как складной экран, аккумуляторы и камеры. Для тех, кто предпочитает самостоятельный ремонт, предлагается специальный набор инструментов.

Стоимость комплекта, включающего основные детали и инструменты, составляет 899,99 долларов. Кроме того, iFixit предоставляет детальные руководства по замене компонентов Pixel Fold, делая процесс ремонта более доступным для пользователей.

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Компания также предлагает отдельные компоненты для замены, включая внешний дисплей за 159,99 долларов и задние камеры за 139,99 долларов.