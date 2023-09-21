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Компания iFixit, широко известная своими руководствами по ремонту, представила комплект для ремонта Google Pixel Fold.
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В ассортимент входят оригинальные детали, такие как складной экран, аккумуляторы и камеры. Для тех, кто предпочитает самостоятельный ремонт, предлагается специальный набор инструментов.
Стоимость комплекта, включающего основные детали и инструменты, составляет 899,99 долларов. Кроме того, iFixit предоставляет детальные руководства по замене компонентов Pixel Fold, делая процесс ремонта более доступным для пользователей.
Компания также предлагает отдельные компоненты для замены, включая внешний дисплей за 159,99 долларов и задние камеры за 139,99 долларов.