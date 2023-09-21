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Анонсированы смартфоны Redmi Note 13 Pro и Pro+ размером 6,67 дюйма
Аппараты с панелями AMOLED и камерами 200 Мп

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Помимо стандартной модели Redmi Note 13, в четверг Xiaomi провела анонс более дорогих представителей этой линейки: Redmi Note 13 Pro и Pro+. Первый обладает дисплеем AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Под дисплеем находится сканер отпечатков, а сверху он защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сзади располагается квадратный модуль для камер.

Этих камер здесь три, с главной с сенсором Samsung 200 Мп, сверхширокоугольной 13 Мп и ещё одной 2 Мп. Разрешение передней камеры 16 Мп. При записи видео поддерживается оптическая стабилизация изображения.

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Этот аппарат получил чип Snapdragon 7s Gen 2, у него до 16 ГБ памяти и до 512 ГБ хранилище. Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч, мощность зарядки 67 Вт. Установлена система Android 13.

Предлагаются конфигурации от 8/128 ГБ за 1499 юаней до 16/512 ГБ по цене 2099 юаней. Продажи в Китае начнутся 26 сентября.

Модель 13 Pro+ имеет панель AMOLED с изгибами при диагонали 6,67 дюйма и разрешении 1,5K. Частота у него 120 Гц, яркость до 1800 нит. Поддерживаются стандарты HDR10 и Dolby Vision.

Задняя сторона имеет текстуру в виде искусственной кожи и двухцветный дизайн. Корпус обладает сертификатом защита от воды и пыли IP68.

Основная камера 200 Мп работает на основе сенсора Samsung ISOCELL HP3 1/1,4 дюйма. Сверхширокоугольная камера получила разрешение 8 Мп, ещё одна 2 Мп. Поддерживаются оптическая и электронная стабилизация изображения, три фокусных расстояния и 4-кратный оптический зум без потери качества. Разрешение передней камеры равно 16 Мп.

Внутри находится система на чипе Dimensity 7200 Ultra, до 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилище. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 120 Вт. Поверх Android 13 установлена оболочка MIUI 14.

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В Китае цена этого устройства начинается от 1999 юаней за конфигурации 12/256 ГБ и достигает 2299 юаней за 16/512 ГБ. Продажи начнутся 26 сентября, пишет Gizmochina.

#смартфоны #redmi
Источник: gizmochina.com
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