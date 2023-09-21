Панель OLED и камера с разрешением 108 Мп

В четверг компания Xiaomi представила ряд своих новых продуктов, среди которых оказался смартфон Redmi Note 13. Это стандартный аппарат в линейке Note 13 с более скромными характеристиками по сравнению с вариантами Pro и Pro+. Устройство приходит на смену прошлогодней модели Note 12.

Размер экрана остался 6,6 дюйма. Это панель OLED с частотой 120 Гц, разрешением FHD+, яркостью до 1000 нит, ШИМ-регулированием яркости на частоте 1920 Гц. Рамки вокруг экрана достаточно узкие. Аппарат получил квадратный внешний вид и сканер отпечатков сбоку в составе кнопки питания.

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Модуль камеры также квадратный с основной камерой 108 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 6080. Максимальная конфигурация у него 12/256 ГБ. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. На устройстве установлена система Android 13.

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Версия 6/128 ГБ в Китае стоит 1199 юаней, 8/128 ГБ 1299 юаней, 8/256 ГБ 1499 юаней, 12/256 ГБ 1699 юаней. Предлагаются белый, тёмный и синий цветовые варианты, пишет Gizmochina.