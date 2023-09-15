Redmi Note 13 Pro предложит три фокусных расстояния

На следующей неделе в Китае должна быть представлена линейка смартфонов Redmi Note 13. В её состав войдут стандартная версия, Pro и Pro+. Ранее были названы характеристики экранов этих устройств, следом производитель рассказал о камерах. Эти аппараты придут на смену прошлогодним Redmi Note 12.

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Согласно имеющимся сведениям, Pro+ обладает камерой с разрешением 200 Мп на основе сенсора Samsung HP3. Её апертура составляет f/1,65 при размере сенсора 1/1,4. Функциональность Smart ISO Pro подбирает ISO в зависимости от условий съёмки. Для видео есть оптическая и электронная стабилизация.

13 Pro предложит три фокусных расстояния и зум внутри сенсора, а также 4-кратный оптический зум без потерь качества. Съёмка происходит через 1,3 секунды после нажатия на кнопку затвора.

13 Pro+ получит чип Dimensity 7200 Ultra, производимый на техпроцессе 4 нм. 13 Pro и Pro+ обладают дисплеем AMOLED 1,5K с яркостью до 1800 нит. Под дисплеем находится сканер отпечатков, пишет Gizmochina.