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Поставки носимых устройств по всему миру во втором квартале нынешнего года выросли после того, как спад наблюдался на протяжении двух кварталов подряд. Аналитическая фирма IDC зафиксировала рост на 8,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В абсолютных числах объём поставок составил 116,3 млн.
Способствовало этому росту падение средней стоимости устройств благодаря усилению конкуренции и желанию продавцов избавиться от избыточных запасов. В течение года увеличилась конкуренция среди мелких компаний и объём поставок новых категорий носимых устройств, таких как кольца.
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Аналитики говорят, что многих привлекает отслеживание показателей фитнеса, таких как пройденные шаги и расстояние. Получив доступ к основам, многие пользователи хотят более полноценный мониторинг, включая анализ параметров сна, восстановления, стресса и т.д.
Над удовлетворением этого спроса работают небольшие бренды вроде Oura, Whoop и Withings. Многие крупные производители также готовятся к выпуску устройств подобного рода.
По итогам года прогнозируются поставки 520 млн носимых устройств, что на 5,6% превзойдёт прошлогодний показатель. 62% поставок приходится на наушники, 32% на смарт-часы. К концу 2027 года ждут объёма поставок в 625,4 млн. Совокупные годовые темпы роста должны составить 4,7%.
За год больше всего выросли поставки смарт-часов, на 11,3%. На 4,5% выросли поставки наушников, поставки браслетов сократились на 8,8%.
В пятёрку ведущих производителей вошли Apple, Xiaomi, Imagine Marketing, Huawei и Samsung, причём Apple лидирует с большим отрывом, пишет Neowin.