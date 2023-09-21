Очередной отчёт фирмы IDC знакомит со статистикой по носимым устройствам

Поставки носимых устройств по всему миру во втором квартале нынешнего года выросли после того, как спад наблюдался на протяжении двух кварталов подряд. Аналитическая фирма IDC зафиксировала рост на 8,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В абсолютных числах объём поставок составил 116,3 млн.

Способствовало этому росту падение средней стоимости устройств благодаря усилению конкуренции и желанию продавцов избавиться от избыточных запасов. В течение года увеличилась конкуренция среди мелких компаний и объём поставок новых категорий носимых устройств, таких как кольца.

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Аналитики говорят, что многих привлекает отслеживание показателей фитнеса, таких как пройденные шаги и расстояние. Получив доступ к основам, многие пользователи хотят более полноценный мониторинг, включая анализ параметров сна, восстановления, стресса и т.д.

Над удовлетворением этого спроса работают небольшие бренды вроде Oura, Whoop и Withings. Многие крупные производители также готовятся к выпуску устройств подобного рода.

По итогам года прогнозируются поставки 520 млн носимых устройств, что на 5,6% превзойдёт прошлогодний показатель. 62% поставок приходится на наушники, 32% на смарт-часы. К концу 2027 года ждут объёма поставок в 625,4 млн. Совокупные годовые темпы роста должны составить 4,7%.

За год больше всего выросли поставки смарт-часов, на 11,3%. На 4,5% выросли поставки наушников, поставки браслетов сократились на 8,8%.

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В пятёрку ведущих производителей вошли Apple, Xiaomi, Imagine Marketing, Huawei и Samsung, причём Apple лидирует с большим отрывом, пишет Neowin.