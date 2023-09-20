Даже после переваривание и отмывания.

Одна из владельцев наушников от Apple испытала инцидент, связанный с аудиогарнитурой. Этим летом она проглотила наушник – и он остался работоспособным!

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Девушка по имени Мо Кеннеди в июне этого года случайно проглотила один из наушников из комплекта AirPods Pro. Ситуация действительно неординарная, однако решать ее стоило привычным способом, как и поступили Мо с ее матерью.

Ночью, примерно в 3 часа, девушка проснулась и поняла, что произошло. Они сразу же обратились в Медицинский центр Ковингтона (Covington Trace ER & Hospital). Специалисты оказали необходимую помощь пациентке и были сильно удивлены, узнав о том, что наушник все еще работает, хотя он провел достаточно времени в кислоте.

Мать девушки подключилась к наушникам и услышала звуки происходящих в желудке процессов. Более того, был слышен даже смех девушки.

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Процедура компьютерной томографии показала, что наушник застрял в положении, которое могло причинить большой вред девушке. После этого девушку передали другим специалистам и прооперировали. Наушник все так же оставался целым после девяти часов нахождения в желудочном соке. На данный момент девушка чувствует себя отлично и к произошедшему относится с долей юмора.