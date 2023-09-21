12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилище

В четверг состоялся анонс смартфона Honor X40 GT Racing Edition. Производитель рекламировал его не слишком активно, поскольку это не полностью новый аппарат, а разновидность выпущенного ещё в минувшем октябре Honor X40 GT.

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Тогда предлагались устройства с конфигурацией памяти 8/256 ГБ по цене 2099 юаней и 12/256 ГБ за 2399 юаней. Новый аппарат имеет 12 ГБ и 256 ГБ или 512 ГБ. Стоимость этих моделей составит 1799 юаней и 1999 юаней. Выпускают два чёрных и серебряный цветовые варианты.

Смартфон обладает дисплеем LCD с диагональю 6,81 дюйма с разрешением FHD+, частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

Установлен не самый современный чип Snapdragon 888. Используется память типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора равна 4800 мАч, мощность зарядки 66 Вт.

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Разрешение камеры спереди составляет 16 Мп. Сзади разместили основную камеру 50 Мп, камеры глубины и макро по 2 Мп. Толщина корпуса равна 8,45 мм, весит аппарат почти 200 г, сообщает Gizmochina.