В четверг будет анонсирован Honor X40 GT Racing Edition

21 сентября состоится официальный анонс смартфона Honor X40 GT Racing Edition. Также стало известно, что скоро в продажу поступит аппарат Honor X50 GT.

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что этот смартфон будет не единственным новым в серии GT. Наряду с ним будет представлена модель Honor 100 GT.

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Поскольку модели Honor 90 GT не было выпущено, были сомнения в том, что новые представители этой серии вообще появятся. Как видим, опасения оказались напрасными.

Инсайдер обещает в этих устройствах экраны высокого качества. Они будут работать на самых мощных процессорах Snapdragon и предлагать большой объём памяти и хранилища.

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Что касается выходящего на этой неделе Honor X40 GT Racing Edition, в нём должно быть мало изменений по сравнению со стандартной моделью Honor X40 GT. Может быть небольшая разница в дизайне и изменённые конфигурации памяти, пишет Gizmochina.