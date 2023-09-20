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21 сентября состоится официальный анонс смартфона Honor X40 GT Racing Edition. Также стало известно, что скоро в продажу поступит аппарат Honor X50 GT.
Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что этот смартфон будет не единственным новым в серии GT. Наряду с ним будет представлена модель Honor 100 GT.
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Поскольку модели Honor 90 GT не было выпущено, были сомнения в том, что новые представители этой серии вообще появятся. Как видим, опасения оказались напрасными.
Инсайдер обещает в этих устройствах экраны высокого качества. Они будут работать на самых мощных процессорах Snapdragon и предлагать большой объём памяти и хранилища.
Что касается выходящего на этой неделе Honor X40 GT Racing Edition, в нём должно быть мало изменений по сравнению со стандартной моделью Honor X40 GT. Может быть небольшая разница в дизайне и изменённые конфигурации памяти, пишет Gizmochina.